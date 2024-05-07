Новую статистику опубликовал Департамент по делам иностранцев. Отмечают, что количество заявлений о международной защите в Польше в течение первого квартала 2024 года выросло примерно на 30% (по сравнению с этим периодом в 2023 году). Обычно такие заявки рассматривают до 6 месяцев.

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Иностранцу предоставляется международная защита (в форме статуса беженца или дополнительной защиты), если ему грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья в стране его происхождения,

– говорится в сообщении.

Заявки подают граждане Украины (1200), Беларуси (1000) и России (300).

В Польше одобрили изменения в помощи украинским беженцам

В конце апреля 2024 года в Польше официально одобрили изменения в закон о помощи украинцам. Отмечают, что целью такого решения является сделать систему более прозрачной.

В частности, одним из важнейших изменений является привязка выплат по программам "800 плюс" и "Добрый старт" к обязательному школьному образованию. Фактически это означает, что выплаты будут получать родители, дети которых учатся на территории Польши. Говорится о заведениях дошкольного или школьного образования.

В Польше заверили, что продолжат оказывать помощь людям, которые спасаются от войны. В то же время нужна системность и прозрачность процесса.