Його відзначають 11 листопада, тобто цієї суботи. Через це магазини і торговельні центри Польщі будуть зачинені протягом дня. А 12 листопада – неторгова неділя, магазини і ТЦ в останній день тижня не працюють.

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Державний вихідний + неторгова неділя

Понад половина магазинів Biedronka напередодні продовжили свою роботу, щоб поляки змогли зробити закупи перед довгими вихідними. 9 та 10 листопада ця мережа працюватиме до 23:00. У звичайні дні Biedronka закривається о 22:00.

Решта великих торговельних мереж працюватимуть за звичайним розкладом. А от невеликі магазини та гастрономи можуть закритися навіть раніше. Тож планувати шопінг або масштабні закупи на ці вихідні не варто. Але деякі точки все ж працюватимуть.

Де можна буде зробити покупки на вихідні 11 – 12 листопада:

у магазинах, де власник знаходиться за прилавком (тобто в магазинах, як Żabka, Carrefour Express та інших схожих);

у магазинах в аеропортах, зонах безмитної торгівлі, на вокзалах та автозаправних станціях;

у деяких аптеках;

у кафе та ресторанах на виніс.

Також заборона на торгівлю у вихідні не поширюється на: кондитерські, кафе з морозивом, квіткові магазини, поштові відділення та кіоски з пресою.

11 листопада – державне свято в країні та офіційний вихідний. Відзначають День Незалежності Польщі і вшановують відновлення країни, яке відбулось у 1918 році.

А про те, де у Польщі провести чудові осінні вихідні на природі – читайте в нашому матеріалі.