Українці в Польщі сплатили податків майже на мільярд злотих

Польський бюджет отримав від українців відчутну суму у вигляді податків. Українці влилися в систему працевлаштування країни і сплачують внески на рівні з поляками.

В той час, коли деякі люди в Польщі нарікають, що українці дорого обходяться державному бюджету, цифри говорять самі за себе. За 2022 рік працевлаштовані українці поповнили польську казну майже на 1 мільярд злотих.

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Сплатили податки

Точний вплив біженців з України на економіку Польщі розрахувати важко, але деякі попередні висновки можна зробити на основі даних Міністерства фінансів. Ними відомство поділилось із польським виданням. Згідно з податковими даними за минулий 2022 рік, українці поповнили бюджет Польщі на 1 мільярд злотих за рахунок сплачених податків.

Це свідчить про те, що біженці влилися в життєвий простір Польщі і допомогли боротися з кадровою кризою в країні.

Громадяни України, які є податковими резидентами Польщі, отримують декларацію PIT-11 від свого роботодавця та зобов'язані сплачувати податок на прибуток незалежно від джерела доходу.

У Польщі зросла мінімалка

Мінімальну зарплату в Польщі підвищили вже вдруге за рік. Тепер вона зросла до 3 600 злотих брутто (тобто до відрахування податків). Це вийде приблизно 2 783 злотих на руки (понад 25 000 гривень).

А ті, хто працюють за договором доручення, отримуватимуть мінімальну ставку на годину 23,50 злотих брутто (210 гривень). Все залежить від кількості відпрацьованих годин, але в середньому можна заробити 4 700 – 5 800 злотих на місяць. Це приблизно від 42 000 до 53 000 гривень.

Наступне підвищення мінімальної зарплати в Польщі заплановане на 2024 рік.