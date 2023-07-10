В то время как некоторые люди в Польше жалуются, что украинцы дорого обходятся государственному бюджету, цифры говорят сами за себя. За 2022 год трудоустроенные украинцы пополнили польскую казну почти на 1 миллиард злотых.

Читайте также Против ли поляки, чтобы украинцы остались в Польше на годы: свежий опрос

Уплатили налоги

Точное влияние беженцев из Украины на экономику Польши рассчитать сложно, но некоторые предварительные выводы можно сделать на основе данных Министерства финансов. Ими ведомство поделилось с польским изданием. Согласно налоговым данным за 2022 год, украинцы пополнили бюджет Польши на 1 миллиард злотых за счет уплаченных налогов.

Это свидетельствует о том, что беженцы влились в общество Польши и помогли бороться с кадровым кризисом в стране.

Граждане Украины, являющиеся налоговыми резидентами Польши, получают декларацию PIT-11 от своего работодателя и обязаны платить налог на прибыль независимо от источника дохода.

В Польше выросла минималка

Минимальную зарплату в Польше повысили уже второй раз за год. Теперь она выросла до 3 600 злотых брутто (т.е. до вычета налогов). Это получится примерно 2 783 злотых на руки (более 25 000 гривен).

А работающие по договору поручения будут получать минимальную ставку на час 23,50 злотых брутто (210 гривен). Все зависит от количества отработанных часов, но в среднем можно заработать 4 700 – 5 800 злотых в месяц. Это примерно от 42 000 до 53 000 гривен.

Следующее повышение минимальной зарплаты в Польше запланировано на 2024 год.