Для українців збудують нове орендоване житло у Польщі

Очевидно, що житла для розміщення біженців не буває забагато. Тому Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив виділити круглу суму коштів на будівництво житла в тих польських містах, де є найбільше переселенців з України.

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Так, ЄБРР виділить 50 мільйонів євро на будівництво такого житла в Польщі. Рішення було прийнято на тлі глобальної нестачі житла, інфляції та потоку переселенців з України.

Багато українців у Польщі проживають на орендованих квартирах або в тимчасовому житлі, наданому державою та приватними особами. Тоді як мільйони українців із першої хвилі біженців повернулися додому, друга хвиля можлива взимку через пошкодження інфраструктури опалення та енергетики в Україні,

– пишуть в ЄБРР.

Будівництво комплексів квартир для оренди відбудеться у:

Варшаві;

Познані;

Вроцлаві;

Гданську;

Лодзі та інших містах з найбільшою кількістю переселенців з України.

Позику на будівництво отримала польська компанія Resi4Rent, яка керує майже 3 000 квартирами. Частину з них уже здали в оренду українським родинам.

У 2023 році компанія планує додати ще 1 110 варіантів у Варшаві та Вроцлаві, а до 2025 року мати загальний портфель із 10 000 орендних квартир.

Польща вже готується до напливу біженців з України

з приблизно 4 мільйонів українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту в ЄС, майже 1,4 мільйона перебувають у Польщі.

Масовані терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру можуть спровокувати черговий наплив біженців до Польщі та інших країн ЄС. Експерти прогнозують, що на початку зими українсько-польський кордон може перетнути до пів мільйона громадян України.

Досі багатьом вдавалося впоратися з відсутністю гарячої води та електрики. Взимку це буде важче, тому протягом кількох тижнів спостерігається, що дедалі більше українців тікають від війни, серед іншого й до Польщі. Країна заявила, що готова приймати людей, попри те, що сама Польща бореться з проблемами зростання цін на енергоносії та інфляцією.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук нещодавно звернулася до земляків за кордоном та закликала українців перечекати зиму, наприклад, у Польщі та інших країнах Європи.