Для українців збудують нове орендоване житло у Польщі
Джерело:ЄБРР
На території сусідньої Польщі, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перебуває найбільша кількість українців. Всі вони знайшли тимчасовий прихисток у цій країні.
У Польщі збудуть нове орендоване житло для українців
Очевидно, що житла для розміщення біженців не буває забагато. Тому Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив виділити круглу суму коштів на будівництво житла в тих польських містах, де є найбільше переселенців з України.
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Так, ЄБРР виділить 50 мільйонів євро на будівництво такого житла в Польщі. Рішення було прийнято на тлі глобальної нестачі житла, інфляції та потоку переселенців з України.
Багато українців у Польщі проживають на орендованих квартирах або в тимчасовому житлі, наданому державою та приватними особами. Тоді як мільйони українців із першої хвилі біженців повернулися додому, друга хвиля можлива взимку через пошкодження інфраструктури опалення та енергетики в Україні,
– пишуть в ЄБРР.
Будівництво комплексів квартир для оренди відбудеться у:
- Варшаві;
- Познані;
- Вроцлаві;
- Гданську;
- Лодзі та інших містах з найбільшою кількістю переселенців з України.
Позику на будівництво отримала польська компанія Resi4Rent, яка керує майже 3 000 квартирами. Частину з них уже здали в оренду українським родинам.
У 2023 році компанія планує додати ще 1 110 варіантів у Варшаві та Вроцлаві, а до 2025 року мати загальний портфель із 10 000 орендних квартир.Зауважте: з приблизно 4 мільйонів українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту в ЄС, майже 1,4 мільйона перебувають у Польщі.
Польща вже готується до напливу біженців з України
Масовані терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру можуть спровокувати черговий наплив біженців до Польщі та інших країн ЄС. Експерти прогнозують, що на початку зими українсько-польський кордон може перетнути до пів мільйона громадян України.
Досі багатьом вдавалося впоратися з відсутністю гарячої води та електрики. Взимку це буде важче, тому протягом кількох тижнів спостерігається, що дедалі більше українців тікають від війни, серед іншого й до Польщі. Країна заявила, що готова приймати людей, попри те, що сама Польща бореться з проблемами зростання цін на енергоносії та інфляцією.
Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук нещодавно звернулася до земляків за кордоном та закликала українців перечекати зиму, наприклад, у Польщі та інших країнах Європи.