В Польше проведут новое арендованное жилье для украинцев

Очевидно, что жилья для размещения беженцев не бывает слишком много. Поэтому Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить круглую сумму средств на строительство жилья в тех польских городах, где больше всего переселенцев из Украины.

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Так, ЕБРР выделит 50 миллионов евро на строительство такого жилья в Польше. Решение было принято на фоне глобальной нехватки жилья, инфляции и потока переселенцев из Украины.

Многие украинцы в Польше проживают на съемных квартирах или во временном жилье, предоставленном государством и частными лицами. В то время как миллионы украинцев с первой волны беженцев вернулись домой, вторая волна возможна зимой из-за повреждения инфраструктуры отопления и энергетики в Украине.

– пишут в ЕБРР.

Строительство комплексов квартир для аренды состоится в:

Варшаве;

Познани;

Вроцлаве;

Гданьске;

Лодзи и других городах с наибольшим количеством переселенцев из Украины.

Ссуду на строительство получила польская компания Resi4Rent, управляющая почти 3 000 квартирами. Часть из них уже сдана в аренду украинским семьям.

В 2023 году компания планирует добавить еще 1 110 вариантов в Варшаве и Вроцлаве, а к 2025 году иметь общий портфель из 10 000 арендных квартир.

Обратите внимание: из примерно 4 миллионов украинцев, зарегистрировавшихся для временной защиты в ЕС, почти 1,4 миллиона находятся в Польше.

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