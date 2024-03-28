Без харчування та проживання: Польща готує "революційні" зміни для біженців

Польща готується ухвалити зміни до закону про допомогу українцям, які рятуються від війни на території країни. Він діє від початку повномасштабного вторгнення.

ЗМІ прогнозують, що міністерство внутрішніх справ представить проєкт змін до закону вже цієї весни. Орієнтовний дедлайн – 29 березня.

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Що можуть скасувати для біженців у Польщі

Наголошують, що для біженців у Польщі можуть скасувати:

систему фінансування харчування;

проживання у гостьових будинках.

Загалом мовиться про щоденне виділення допомоги на проживання у розмірі 40 злотих у невеликих приватних центрах (місткість – до 10 людей).

Якщо зміни ухвалять, уряд фінансуватиме лише перебування українців у тих місцях, які перебувають під контролем Польщі (мають домовленості з воєводою).

У МВС наголосили, що наразі розглядають питання про часткову оплату. Усе тому, щоб збалансувати становище українців та поляків.

Ми повинні це збалансувати. Річ у тому, що держава допомагає, наприклад, українській біженці з дітьми, даючи їй житло та їжу, але не гарантує такого захисту польській матері,

– мовиться у повідомленні.

Наразі у Польщі прихисток знайшли близько мільйона українців. Це – один з найбільших показників у ЄС.