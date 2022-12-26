Українцям у Польщі скасовують статус UKR: чому та що робити

Українці, які набули у Польщі статусу UKR (PESEL), дедалі частіше стикаються з його анулюванням. Зазвичай про це стає відомо під час в'їзду до Польщі або звернення до установ.

Дізнайтеся детальніше, хто і з якої причини може втратити цей статус, а також як його відновити.

Зауважте Українців в Польщі попередили про шахрайство з номерами PESEL

Єдиною підставою для скасування статусу UKR (PESEL) є стаття 11 пункт 2 "Закону про Допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї держави", якщо особа виїжджає з території Республіки Польща на термін понад 1 місяць,

– пояснюють в українському посольстві.