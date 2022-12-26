В українців видурюють номер PESEL і беруть кредити

Згідно з дослідженням ChronPESEL.pl і Реєстру державного боргу, 27% опитаних поляків та українців в Польщі надають номер PESEL. Вони не вважають це загрозою відносно своїх персональних даних, та підозрою до шахрайства.

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Оскільки у Польщі PESEL необхідний під час відвідин багатьох установ, наприклад, у лікарнях, клініках чи інших державних установах, злодії користуються цим. Вони телефонують і представляються робітниками банків, постачальниками електроенергії або інтернет-провайдерами.