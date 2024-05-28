Новий етап історії легендарного Нотр-Дам-де-Парі розпочнеться 8 грудня. Саме цього дня собор знову відкриють для туристів.

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Зокрема, декілька днів тому вже встановили апсидний хрест. Він упав невдовзі після того, як полум'я охопило собор. Відомо, що хрест реставрували фахівці з Нормандії.

До відновлення Нотр-Дам-де-Парі долучилися понад 250 компаній та сотні фахівців. Це допомогло відреставрувати собор вчасно. Раніше Еммануель Макрон обіцяв, що святиню відновлять упродовж 5 років.

Наразі наступним етапом реставрації стане демонтаж риштувань. Це зроблять, щоб туристи, які завітають до Парижа на Олімпійські ігри, могли помилуватися святинею.



Вже влітку туристи зможуть помилуватися собором без риштувань / Unsplash

Що відомо про пожежу у Нотр-Дам-де-Парі

Нотр-Дам-де-Парі – найвідоміша святиня французької столиці. Перший камінь собору заклали ще у 1163 році. Будівництво собору тривало понад сотню років. Спершу припускали, що Нотр-Дам-де-Парі має одночасно прийняти усіх жителів Парижа. Водночас доки тривало будівництво, населення суттєво збільшилося.

Масштабна пожежа у соборі спалахнула 15 квітня 2019 року. Тоді припускали, що Нотр-Дам-де-Парі можуть взагалі не врятувати. На щастя, найгірші прогнози не справдилися. Локалізувати пожежу вдалося лише вранці 16 квітня. Упродовж моторошної ночі весь світ спостерігав, як горить Нотр-Дам-де-Парі. Парижани прийшли до собору й молилися. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що до відбудови святині залучать найкращих майстрів світу.