Новый этап истории легендарного Нотр-Дам-де-Пари начнется 8 декабря. Именно в этот день собор снова откроют для туристов.

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В частности, несколько дней назад уже установили апсидный крест. Он упал вскоре после того, как пламя охватило собор. Известно, что крест реставрировали специалисты из Нормандии.

К восстановлению Нотр-Дам-де-Пари присоединились более 250 компаний и сотни специалистов. Это помогло отреставрировать собор вовремя. Ранее Эммануэль Макрон обещал, что святыню восстановят в течение 5 лет.

Сейчас следующим этапом реставрации станет демонтаж строительных лесов. Это сделают, чтобы туристы, которые приедут в Париж на Олимпийские игры, могли полюбоваться святыней.



Уже летом туристы смогут полюбоваться собором без лесов / Unsplash

Что известно о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Нотр-Дам-де-Пари – самая известная святыня французской столицы. Первый камень собора заложили еще в 1163 году. Строительство собора продолжалось более сотни лет. Сначала предполагали, что Нотр-Дам-де-Пари должен одновременно принять всех жителей Парижа. В то же время пока шло строительство, населения существенно увеличилось.

Масштабный пожар в соборе вспыхнул 15 апреля 2019 года. Тогда предполагали, что Нотр-Дам-де-Пари могут вообще не спасти. К счастью, худшие прогнозы не оправдались. Локализовать пожар удалось лишь утром 16 апреля. В течение жуткой ночи весь мир наблюдал, как горит Нотр-Дам-де-Пари. Парижане пришли к собору и молились. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что к восстановлению святыни привлекут лучших мастеров мира.