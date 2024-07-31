Саксонія розташована на Сході Німеччини. Вона славиться своїм національним парком Саксонська Швейцарія, Галерею старих майстрів у Дрездені та фантастичними різдвяними ярмарками.

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Дрезден – віднайдений скарб

Дрездену – щонайменше 800 років. Водночас у ХХ столітті місто було фактично стерте з лиця землі. На щастя, його вдалося відбудувати, й сьогодні ми можемо вільно милуватися величними будівлями з потемнілого піщаника.

Місцева Галерея старих майстрів входить до списку найкращих музеїв Європи. Саме там можна подивитися у вічі Сікстинській Мадонні Рафаеля. Також, перебуваючи у Дрездені, варто виділити час, аби оглянути:

архітектурний комплекс Цвінгер;

Палац-резиденцію;

Хофкірхе (найбільшу святиню регіону).



У Дрездені хочеться загубитися / Unsplash

На знайомство з Дрезденом варто виділити щонайменше 2 дні. Окрім того, якщо плануєте провести у Саксонії відпустку, must vivit:

Саксонську Швейцарію – прекрасний національний парк, місцеві гори – частина Ельбських пісковикових гір; родзинкою є Бастай);

Мейсен (порцелянове містечко).



Саксонська Швейцарія – найпрекрасніша восени / Unsplash

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