Саксония расположена на Востоке Германии. Она славится своим национальным парком Саксонская Швейцария, Галереей старых мастеров в Дрездене и фантастическими рождественскими ярмарками.
Обратите внимание Можно отдохнуть менее чем за 100 евро: туристка назвала самый дешевый город Европы
Дрезден – найденный клад
Дрездену – по меньшей мере 800 лет. В то же время в ХХ веке город был фактически стерт с лица земли. К счастью, его удалось отстроить, и сегодня мы можем свободно любоваться величественными зданиями из потемневшего песчаника.
Местная Галерея старых мастеров входит в список лучших музеев Европы. Именно там можно посмотреть в глаза Сикстинской Мадонне Рафаэля. Также, находясь в Дрездене, стоит выделить время, чтобы осмотреть:
- архитектурный комплекс Цвингер;
- Дворец-резиденцию;
- Хофкирхе (самую большую святыню региона).
В Дрездене хочется потеряться / Unsplash
На знакомство с Дрезденом стоит выделить не менее 2 дней. Кроме того, если планируете провести в Саксонии отпуск, must vivit:
- Саксонскую Швейцарию – прекрасный национальный парк, местные горы – часть Эльбских песчаниковых гор; изюминкой является Бастай);
- Мейсен (фарфоровый городок).
Саксонская Швейцария – самая прекрасная осенью / Unsplash