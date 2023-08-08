Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Майже половина з них мають зависоку кваліфікацію для роботи, яку виконують. При цьому заробляють біженці в середньому менше за німців.

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Скільки біженців у Німеччині знайшли роботу та як працюють?

Інститут досліджень ринку праці та професійної підготовки (IAB) опублікував другу хвилю дослідження щодо зайнятості біженців. Опитування проводилось серед 6 тисяч біженців віком 18 – 64 роки.

Зазначається, що навесні 2023 року роботу мали 18% всіх працездатних біженців у Німеччині. Під час першої хвилі опитування восени 2022 року працевлаштовані були 17% втікачів від війни в Україні. Серед тих, хто перебуває в Німеччині понад рік, на роботу влаштувалися 28% біженців.

Найближчим часом кількість українців, які працевлаштувалися, має почати помітно зростати, адже більшість із них приїхала в Німеччину навесні або на початку літа минулого року. Тим більше, що 93% з тих, хто на момент анкетування не працював, заявили про намір працевлаштуватися: 69% відповіли, що зроблять це "неодмінно", 24% – "імовірно",

– йдеться у повідомленні.

Втім, майже половина працевлаштованих українських біженців працює за професіями, для яких вони формально мають надмірну кваліфікацію на німецькому ринку праці. Зокрема, вищу освіту мають близько 68% українських біженців працездатного віку, а професійно-технічну освіту – 16%.

Які зарплати?

Згідно з результатами опитування, українці заробляють менше німців. Середній місячний заробіток українських біженців, які працюють повний робочий день, становить 2 550 євро, тоді як середня зарплата працівників у Німеччині – 3 516 євро.

Крім того, жінки значно частіше працюють неповний день, ніж українські чоловіки, які приїхали в Німеччину, то й заробляють вони зазвичай істотно менше: 1 200 євро на місяць замість 2 300 у чоловіків. Водночас жінки на повній ставці отримують 94% від медіанної зарплати чоловіків, які працюють на повній ставці.

Скільки заробляють українські біженці в Німеччині / Фото UnSplash

Як вплине проходження мовних курсів?

На повний робочий день влаштувалися працювати тільки 39% учасників опитування, ще 36% працюють частину дня. 7% проходять навчання або стажування, а 18% працевлаштованих зайняті несуттєво. Оскільки 80% біженців працездатного віку – жінки, а половина з них мають дітей, це ускладнює для них вихід на роботу.

Можливості працювати й заробляти підвищують освітня кваліфікація та відповідний професійний досвід. Завершення курсів німецької мови також збільшує шанси на отримання прибуткової роботи: українські біженці, які закінчили курс німецької мови на поглибленому рівні, мають на 21% вищий рівень працевлаштування.