До п'ятірки країн з найвищою оплатою праці потрапили й ті, які надали тимчасовий захист для українських біженців: Німеччина, Іспанія та Ірландія.

До теми Яких працівників гостро не вистачає в країнах Європи: перелік професій

Найвища мінімалка

Мінімальна зарплата – це найменша сума, яку роботодавець може законно платити працівнику за годину або місяць роботи, в залежності від системи оплати праці.

Найвища мінімальна зарплата за місяць (до вирахування податків) у таких країнах:

Люксембург – 2 508 євро;

Німеччина – 1 997 євро;

Нідерланди – 1 995 євро;

Бельгія – 1 955 євро;

Ірландія – 1 910 євро;

Франція – 1 747 євро;

Іспанія – 1 260 євро.

При цьому найнижчі мінімальні зарплати в таких країнах Європи:

Болгарія – 399 євро;

Албанія – 375 євро;

Північна Македонія – 359 євро.

У популярних для українських біженців країнах бачимо такі мінімальні суми на місяць:

Польща – 811 євро;

Чехія – 729 євро;

Румунія – 604 євро.

Зростання мінімальної зарплати в Польщі

У Польщі мінімальна зарплата зростає систематично. Рівень найменшого окладу цього літа підвищили вже вдруге за рік. Зараз мінімальна зарплата в Польщі складає 3 600 злотих брутто (тобто до відрахування податків).

Ті, хто працюють за договором доручення, отримують мінімальну ставку на годину 23,50 злотих брутто (210 гривень).

Підвищення мінімалки також впливає на надбавки за нічну роботу, оплату за лікарняні, допомогу по вагітності тощо – всі ці виплати пропорційно збільшились.

Наступне зростання заплановане на 2024 рік. У січні розмір мінімалки зросте до 4 242 злотих брутто і 27,70 злотих брутто погодинно. А у наступному липні – до 4 300 злотих брутто і 28,10 злотих брутто погодинно.