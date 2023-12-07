У найбільшому центрі прийому біженців Німеччини звільнили десятки охоронців: що сталося

У центрі прийому біженців у колишньому аеропорту Тегель звільнили десятки охоронців після перевірки.

У колишньому берлінському аеропорту Тегель, де зараз проживають тисячі біженців, провели ґрунтовну перевірку приватних охоронців. Зі 183 працівників служб безпеки звільнили 55 осіб. Що виявили після масштабного моніторингу і чому позбулися частини охорони – читайте далі.

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Конфлікти з охороною в Тегелі

Також за результатами перевірок розпочали 87 розслідувань через порушення правил безпеки.

Сенат Берліна планує розширити тимчасове житло у старому аеропорту до 7 580 місць, адже у Німеччині бракує житла для біженців. Але в Тегелі є низка проблем із безпекою, які потрібно розв'язати до того, як збільшувати кількість місць.

За останній період тут почастішали конфлікти з охороною. Восени 130 біженців подали колективну скаргу, звинувачуючи співробітників служби безпеки в погрозах та обшуках.

Охоронні служби неналежно виконували роботу

Після великої перевірки, проведеної поліцією Берліна, 55 охоронців із центру прийому біженців у Тегелі негайно звільнили. Це пояснили відсутністю належної кваліфікації. Виявилося, що із 22 охоронців, які мали чергувати в наметі, на місці перебували лише 15. Тому після рейду співробітників приватної охоронної служби звільнили разом із їхнім керівником.

У наших помешканнях більш як десять охоронців, це гарантовано. Але наразі важко знайти добре навчений персонал,

– поскаржився речник Державного управління у справах біженців Саша Лангенбах.

Німецькі політики закликають дозволити громадським організаціям і волонтерам мати доступ до території Тегеля. Вони хочуть захищати інтереси вразливих груп біженців. Також лунають пропозиції створити спеціальний підрозділ, який буде займатися скаргами мешканців центру.

Одна із земель Німеччини більше не приймає українців

Колишній аеропорт Тегель у Берліні зараз може приймати близько 5 000 біженців. 3 600 із них – втікачі від війни в Україні. Інших шукачів притулку залишають в Тегелі приблизно на 2 – 3 місяці, а українців – на 165 днів.

Саксонія повідомила про перевищення встановленої квоти на прийом українців. Нині тут проживає близько 60 тисяч біженців. Зараз жоден із трьох таборів (Меране, Дрезден, Лейпциг) для первинного розміщення українців не приймає нових людей в Саксонії.

Винятки роблять тільки для тих, хто матиме роботу чи житло, яке орендуватиме самостійно.

У Німеччині запроваджують нові правила, щоб уникнути дисбалансу під час розподілу новоприбулих біженців. Людей будуть автоматично розподіляти до тих земель, які прийняли менше переселенців, ніж інші. Такий перерозподіл допоможе запобігти перевантаженню шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року.