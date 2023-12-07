В бывшем берлинском аэропорту Тегель, где проживают тысячи беженцев, провели тщательную проверку частных охранников. Из 183 работников служб безопасности уволили 55 человек. Что обнаружили после масштабного мониторинга и почему избавились от части охраны – читайте дальше.

Читайте также Поселят в историческом особняке: в Ирландии находят оригинальное жилье для украинцев

Конфликты с охраной в Тегеле

Также по результатам проверок было начато 87 расследований из-за нарушения правил безопасности.

Сенат Берлина планирует расширить временное жилье в старом аэропорту до 7 580 мест, ведь в Германии не хватает жилья для беженцев. Но у Тегеля есть ряд проблем с безопасностью, которые нужно решить до того, как увеличивать количество мест.

За последний период здесь участились конфликты с охраной. Осенью 130 беженцев подали коллективную жалобу, обвиняя сотрудников службы безопасности в угрозах и обысках.

Охранные службы не выполняли работу

После большой проверки, проведенной полицией Берлина, 55 охранников из центра приема беженцев в Тегеле немедленно уволили. Это объяснили отсутствием должной квалификации. Оказалось, что из 22 охранников, которые должны дежурить в палатке, на месте находились только 15. Поэтому после рейда сотрудников частной охранной службы уволили вместе с их руководителем.

В наших помещениях более десяти охранников, это гарантировано. Но сейчас трудно найти хорошо обученный персонал,

– пожаловался представитель Государственного управления по делам беженцев Саша Лангенбах.

Немецкие политики призывают разрешить общественным организациям и волонтерам иметь доступ на территорию Тегеля. Они хотят защищать интересы уязвимых групп беженцев. Также звучат предложения создать специальное подразделение, которое будет заниматься жалобами жителей центра.

Бывший аэропорт Тегель в Берлине сейчас может принимать около 5 000 беженцев. 3 600 из них – те, кто бежали от войны в Украине. Других искателей убежища оставляют в Тегеле примерно на 2 – 3 месяца, а украинцев – на 165 дней.

Одна из земель Германии больше не принимает украинцев

Саксония сообщила о превышении установленной квоты на прием украинцев. В настоящее время здесь проживает около 60 тысяч беженцев. Сейчас ни один из трех лагерей (Меране, Дрезден, Лейпциг) для первичного размещения украинцев не принимает новых людей в Саксонии.

Исключения делают только для тех, кто будет выходить на работу или самостоятельно арендовать жилье.

В Германии вводятся новые правила, чтобы избежать дисбаланса при распределении новых беженцев. Людей будут автоматически распределять в те земли, которые приняли меньше переселенцев, чем другие. Такое перераспределение поможет предотвратить перегрузку школ, детских садов и больниц.

Напомним, Германия продолжила временную защиту для украинцев до марта 2025 года.