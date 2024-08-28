Варто уникати подібних дій, щоб в результаті не бути розчарованим. З якої причини можуть зменшити допомогу – далі у матеріалі.

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За що скорочують виплати в Німеччині

Українці, які проживають у Німеччині мають право на соціальні виплати, які можна порівняти з тими, що надаються німецьким громадянам, чий дохід нижчий за прожитковий мінімум. Ця ініціатива, що отримала назву Bürgergeld або "громадянський дохід", адмініструється через Центр зайнятості.

Для того, щоб отримати право на фіксовані виплати, особи повинні дотримуватися певних умов. Недотримання цих умов може призвести до зменшення виплат. Зіткнутися зі зменшенням фінансової допомоги на 10% на 1 місяць за перше порушення, 20% за повторне порушення, 30% – на 3 місяці, можуть, наприклад, особи, які:

відмовляються відвідувати інтеграційні курси;

відхиляють пропозиції щодо працевлаштування;

відмовляються від участі в семінарах з працевлаштування;

Також мовиться про біженців, які не відвідують заплановані зустрічі в центрі зайнятості без поважних причин. Сумарно санкції за таке порушення не можуть перевищувати 30%. Крім того, особам, які самовільно звільняються з роботи без поважної причини, розмір допомоги теж може бути зменшений на 30%.

Водночас органи соцзахисту населення мають право вимагати повного повернення виплачених коштів, якщо буде виявлено, що особа подала неправдиву інформацію про своє майно. Такі дії також можуть спричинити додаткові штрафи. Навмисне приховування інформації може бути кваліфіковане як шахрайство в особливо великих розмірах, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

На які виплати претендують українці в Німеччині?

Норма допомоги розраховується як місячна одноразова сума. З 1 січня 2024 року сума виплат збільшилася на 12%.

Зараз стандартні розміри цієї допомоги складають:

самотні дорослі / повнолітні особи з неповнолітніми партнерами – 563 євро на місяць;

батьки-одинаки – 563 євро на місяць;

повнолітні партнери – по 506 євро;

дорослі 18 – 24 років без пари чи сім'ї – 451 євро;

підлітки 14 – 17 років – 471 євро;

діти 6 – 13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Також діти та підлітки отримують фіксовану щомісячну допомогу в розмірі 20 євро. Крім того, вони можуть розраховувати на виплати, що покривають витрати на шкільне приладдя. Розмір варіюється від 130 євро в першому півріччі навчального року і до 65 євро – в другому.