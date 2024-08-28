Стоит избегать подобных действий, чтобы в результате не быть разочарованным. По какой причине могут уменьшить помощь – далее в материале.

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За что сокращают выплаты в Германии

Украинцы, проживающие в Германии имеют право на социальные выплаты, которые сопоставимы с теми, предоставляемых немецким гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. Эта инициатива, получившая название Bürgergeld или "гражданский доход", администрируется через Центр занятости.

Для того чтобы получить право на фиксированные выплаты, лица должны соблюдать определенные условия. Несоблюдение этих условий может привести к уменьшению выплат. Столкнуться с уменьшением финансовой помощи на 10% на 1 месяц за первое нарушение, 20% за повторное нарушение, 30% – на 3 месяца, могут, например, лица, которые:

отказываются посещать интеграционные курсы;

отклоняют предложения по трудоустройству;

отказываются от участия в семинарах по трудоустройству;

Также говорится о беженцах, которые не посещают запланированные встречи в центре занятости без уважительных причин. Суммарно санкции за такое нарушение не могут превышать 30%. Кроме того, лицам, которые самовольно увольняются с работы без уважительной причины, размер пособия тоже может быть уменьшен на 30%.

В то же время органы соцзащиты населения имеют право требовать полного возврата выплаченных средств, если будет обнаружено, что лицо подало ложную информацию о своем имуществе. Такие действия также могут повлечь дополнительные штрафы. Умышленное сокрытие информации может быть квалифицировано как мошенничество в особо крупных размерах, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

На какие выплаты претендуют украинцы в Германии?

Норма помощи рассчитывается как месячная единовременная сумма. С 1 января 2024 года сумма выплат увеличилась на 12%.

Сейчас стандартные размеры этой помощи составляют:

одинокие взрослые / совершеннолетние лица с несовершеннолетними партнерами – 563 евро в месяц;

родители-одиночки – 563 евро в месяц;

совершеннолетние партнеры – по 506 евро;

взрослые 18 – 24 лет без пары или семьи – 451 евро;

подростки 14 – 17 лет – 471 евро;

дети 6 – 13 лет – 390 евро;

дети до 5 лет – 357 евро.

Также дети и подростки получают фиксированную ежемесячную помощь в размере 20 евро. Кроме того, они могут рассчитывать на выплаты, покрывающие расходы на школьные принадлежности. Размер варьируется от 130 евро в первом полугодии учебного года и до 65 евро – во втором.