Інтеграційні курси в Німеччині пройшли менше половини українців: чому

Більшість українців, які отримали право на проходження інтеграційних курсів у Німеччині, їх не завершили. Про це звітують аудитори Рахункової палати країни.

Біженці з України відвідують ці курси для вивчення мови та підвищення шансів знайти роботу в Німеччині. Але тільки менше половини з них змогли їх закінчити.

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Які недоліки інтеграційних курсів у ФРН

З лютого 2022 року Німеччина надала право на інтеграційні курси для 450 тисяч біженців з України. Але зрештою ці курси пройшли тільки 194 тисячі з них, тобто навіть не половина.

Німецькі центри зайнятості наказали 294 тисячам українців відвідувати курси, щоб знайти роботу. Але проєкт виявився не дуже успішним: аудитори його розкритикували. Їх не задовольнив високий відсоток відмов від курсів, багато вільних місць, тривалий час очікування та висока вартість цих занять для держави.

Менше половини українських біженців змогли успішно завершити інтеграційні курси. Тому Міністерство внутрішніх справ і Міграційна служба повинні вивчити, як можна збільшити їх частку,

– підсумували аудитори.

Інтеграційні курси дорого обходяться Німеччині

Мовні курси для українців коштують для бюджету країни досить дорого. Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) торік витратило на них 776 мільйонів євро. А на 2024 рік вже заклали суму у понад 1 мільярд євро.

За останні 10 років курси для Німеччини подорожчали на 273%. Однак на 79% збільшилася і середня кількість учасників, тобто мовні заняття стали набагато популярнішими.

Роботодавці підуть на поступки зі знанням мови

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль впевнений, що роботодавцям варто наймати на роботу українців, які ще не встигли досконало вивчити німецьку мову. Достатньо лише базових знань.

Тепер німці змінюють підхід до економічної інтеграції біженців з України. Вивчення мови і підвищення кваліфікації відходить на другий план, адже працевлаштування має відбуватися прискорено.

Тому мовний бар'єр більше не буде перепоною для залучення українських біженців до роботи. Для цього в Німеччині запускається ініціатива JobTurbo. Детальніше про її принципи – читайте за посиланням.