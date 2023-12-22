Беженцы из Украины посещают эти курсы для изучения языка и повышения шансов найти работу в Германии. Но только меньше половины из них смогли их окончить.

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Какие недостатки интеграционных курсов в ФРГ

С февраля 2022 года Германия предоставила право на интеграционные курсы для 450 тысяч беженцев из Украины. Но в конце концов, эти курсы прошли только 194 тысячи из них, то есть даже не половина.

Немецкие центры занятости приказали 294 тысячам украинцев посещать курсы, чтобы найти работу. Но проект оказался не очень успешным: аудиторы подвергли его критике. Их не удовлетворил высокий процент отказов от курсов, много свободных мест, длительное время ожидания и высокая стоимость занятий для государства.

Меньше половины украинских беженцев смогли успешно завершить интеграционные курсы. Поэтому Министерство внутренних дел и Миграционная служба должны изучить, как можно увеличить их долю,

– подытожили аудиторы.

Интеграционные курсы дорого обходятся Германии

Языковые курсы для украинцев стоят для бюджета страны достаточно дорого. Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) в прошлом году потратило на них 776 миллионов евро. А на 2024 год уже заложили сумму более 1 миллиарда евро.

За последние 10 лет курсы для Германии подорожали на 273%. Однако на 79% увеличилось и среднее количество участников, то есть языковые занятия стали гораздо популярнее.

Работодатели пойдут на уступки со знанием языка

Министр труда Германии Хубертус Хайль уверен, что работодателям следует нанимать украинцев, еще не успевших в совершенстве выучить немецкий язык. Достаточно только базовых знаний.

Теперь немцы меняют подход к экономической интеграции беженцев из Украины. Изучение языка и повышение квалификации отходит на второй план, ведь трудоустройство должно проходить по ускоренной процедуре.

Поэтому языковой барьер больше не будет преградой для привлечения украинских беженцев к работе. Для этого в Германии запускается инициатива JobTurbo. Подробнее о ее принципах – читайте по ссылке.