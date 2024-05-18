Німеччина – одна з найкомфортніших країн для туризму. Кожен мандрівник знайде місто собі до душі: гамірливий драйвовий Берлін, камерний та готичний Ерфурд, старовинний Нюрнберг, який ніби телепортувався з казок Братів Гріммів. Без сумніву, must visit – баварський Мюнхен. Закордон 24 розповідає, що там варто побачити.

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Чому варто відвідати Мюнхен

Мюнхен вважається суперзручним для мандрівників. Місто має чудово розвинуту туристичну інфраструктуру. Окрім того, життя там – дуже комфортне: транспорт не спізнюється, всюди облаштовані пішохідні та велодоріжки, вечір завжди можна провести на природі в одному з місцевих парків, а після настання темряви на вулицях – не страшно.



Мюнхен зберіг атмосферу старовини / Unsplash

Варто зауважити, що Мюнхен – одне з найбезпечніших міст. Зокрема, для жінок, які вирушають у соло-мандрівку. Мюнхен має низький рівень злочинності. Хоча, звичайно, з речами варто бути максимально обережними, адже від кишенькових крадіїв ніхто не застрахований.

Завдяки своїм музеям, галереям та театрам Мюнхен здобув славу культурної столиці Німеччини. Також у місті відбувається Октобер-фест – один з найвідоміших фестивалів Європи.

Перебуваючи у Мюнхені, варто відвідати: