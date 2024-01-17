Канадське імміграційне агентство CanadaCIS провело дослідження, щоб виявити, в якій країні ЄС найбільше шансів отримати громадянство. У яких державах цілком реально отримати паспорт Євросоюзу – далі в матеріалі.

До теми В якій країні найсильніший паспорт у світі та на якому місці Україна

Доступне громадянство: що каже статистика

Аналіз провели на основі зібраних даних про імміграцію з 2009 по 2021 рік.

Швецію назвали першою у списку країн-членів Європейського Союзу, де найпростіше стати громадянином. Саме у цій державі найвищий рівень прийому як для чоловіків, так і для жінок. У Швеції кожен десятий заявник (9,3%) отримує бажане шведське громадянство.

Далі у переліку держав, де простіше отримати громадянство людям з-поза меж ЄС, розмістилися Нідерланди, Португалія та Ісландія.

А от найважче отримати паспорт Євросоюзу в Естонії: тут громадянство надають приблизно одному із кожних 200 заявників (0,6%). Також непросто стати громадянином Чехії, Латвії та Литви.

Росіяни масово намагаються отримати паспорт Молдови

У Молдові спостерігається нечуваний ажіотаж серед охочих, здебільшого росіян, отримати громадянство. Влада країни навіть заявила, що не встигає обробляти всі заяви, які подають до імміграційної служби росіяни.

Задля того, щоб налагодити процес, навіть просять продовжити термін для розгляду заяв. Посадовці пояснюють, що до такого стрімкого зростання кількості охочих отримати молдавське громадянство призвела війна Росії проти України. У відомстві повідомили, що 70% заявників є громадянами РФ, а 20% — українцями.