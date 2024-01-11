Житло надають у тій федеральній землі, де біженці реєструються вперше. Де ще приймають українських біженців у Німеччині та які умови у первинних пунктах прийому – читайте далі!

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У яке житло можуть поселити новоприбулих біженців?

Держава надає житло та харчування біженців, які прибувають з України. Однак, умови життя в перші місяці дещо проблемні. Серед доступних варіантів проживання – квартири, готелі, гуртожитки, перепрофільовані будинки для людей похилого віку, казарми і навіть пристосовані порожні гіпермаркети. Іноді – зі зручностями на вулиці.

Крім того, важливо зазначити, що біженці з інших країн також можуть розміщуватися поруч з українськими біженцями.

У Німеччині дуже важка ситуація з житлом. Якщо вам ніде жити, ви ніколи не залишитеся на вулиці, але маєте розраховувати на багато місяців проживання в ангарах, гуртожитках, контейнерах чи спортзалах, необов'язково поблизу великого міста,

– попереджають волонтери проєкту.

З метою ефективного управління потоком біженців були створені пункти первинного прийому, також відомі як табори, для розміщення більшості прибулих. Після прибуття особини систематично розподіляються по всій федеральній землі. Однак, у разі перевищення квот біженці можуть бути перенаправлені на альтернативні території для належного розміщення.

Зазначається, що є лише одна можливість зареєструватися, після цього в іншому місці вас не приймуть. Для переїзду в іншу землю буде потрібний спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки з поважних причин: робота або навчання, подружжя або неповнолітні діти.

У яких землях відкриті табори первинного прийому?

У столиці Німеччини та у федеральних землях відкриті такі пункти прийому біженців з України:

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому. Звідти направляють на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита. Всередину можна потрапити спеціальним автобусом. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні і заїхати всередину автобусом. Всі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Аеропорт Тегель у Німеччині / Фото Unsplash

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав на власному автомобілі (немає паркування). Не приймають свійських тварин розміром більше за кішку.

(Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав на власному автомобілі (немає паркування). Не приймають свійських тварин розміром більше за кішку. Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, машиною можна. Не приймають із великими собаками (понад 35 кг) та собаками бійцівських порід. Усі тварини живуть у притулку на території приймального пункту, де господарі їх тричі на день провідують, годують та вигулюють. Разом із господарями в кімнатах тварин не розміщують.

(Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, машиною можна. Не приймають із великими собаками (понад 35 кг) та собаками бійцівських порід. Усі тварини живуть у притулку на території приймального пункту, де господарі їх тричі на день провідують, годують та вигулюють. Разом із господарями в кімнатах тварин не розміщують. Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідці.

(Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідці. Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – можуть не прийняти біженців з України та відправити далі власним коштом. Цей табір не приймає із тваринами. За деякими даними, охорона не пускає до табору людей, які мають у паспортах канадські візи.

Баварія:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – з табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами.

(Dachauer Str. 122a, 80637 München) – з табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами. приймальні пункти Ankerzentrum – перед виїздом варто дізнатися, де є вільні місця. Контакти: Мюнхен (Bayerischer Flüchtlingsrat München Westendstr. 19, 80339) +4989762234; Нюрнберг (Bayerischer Flüchtlingsrat Büro Nordbayern Gugelstr. 83, 90459), +4991199445946, kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 у робочі дні. Решту часу теж приймають, але доведеться почекати. Якщо приїхати пізно та без автомобіля, у Bahnhofsmission у Франкфурті можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингія:

Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Умови у всіх таборах первинного прийому приблизно однакові. Українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.

Зауважимо, 8 січня в Німеччині почалися масштабні страйки, що можуть призвести до транспортного колапсу. Фермери почали перекривати дороги та автомагістралі по всій країні.