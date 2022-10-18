Так, Німеччина однією з перших європейських країн припиняє дію програми з пільгового обміну гривні на євро. Про це заявили у Міністерстві фінансів Німеччини та Центральному банку.

Читайте також Грошові перекази з-за кордону в Україну стали ще доступнішими: умови нової важливої заяви

Коли в Німеччині почнуть діяти нові правила обміну гривні на євро

Так, уже з 30 жовтня українські біженці, які перебувають або лише прибудуть до Німеччини, не зможуть на території країни обміняти гривню на євро за фіксованим курсом НБУ. Але варто зауважити, що останній день для обміну на пільгових умовах – 28 жовтня, позаяк 29 і 30 жовтня припадають на суботу й неділю. А в ці дні банки не працюють.

Річ у тому, що останнім часом попит на цю послугу впав – було лише кілька транзакцій. Тому влада Німеччини вирішила більше не надавати українцям спеціальних умов обміну валют.

Нагадаємо, що у квітні Комітет Ради Європейського Союзу схвалив пропозицію, яка допомагала українцям обміняти гривню на території країн блоку. Механізм був прийнятий, аби підтримати вимушених переселенців з України, які зіткнулися із проблемою обміну гривні на євро чи інші валюти у країнах ЄС. Програму пільгового обміну було заплановано на три місяці. Супутні фінансові втрати відшкодовувалися з федерального бюджету.