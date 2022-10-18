Так, Германия одной из первых европейских стран приостанавливает действие программы по льготному обмену гривны на евро. Об этом заявили в Министерстве финансов Германии и Центральном банке.
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Когда в Германии начнут действовать новые правила обмена гривны на евро
Так, уже с 30 октября украинские беженцы, которые находятся или только прибудут в Германию, не смогут на территории страны обменять гривну на евро по фиксированному курсу НБУ. Но стоит заметить, что последний день для обмена на льготных условиях – 28 октября, поскольку 29 и 30 октября приходятся на субботу и воскресенье. А в эти дни банки не работают.
Дело в том, что в последнее время спрос на эту услугу упал – было всего несколько транзакций. Поэтому власти Германии решили больше не предоставлять украинцам специальных условий обмена валют.
Напомним, что в апреле Комитет Совета Европейского Союза одобрил предложение, которое помогало украинцам обменять гривну на территории стран блока. Механизм был принят, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины, которые столкнулись с проблемой обмена гривны на евро или другие валюты в странах ЕС. Программа льготного обмена была запланирована на три месяца. Сопутствующие денежные утраты возмещались из федерального бюджета.