Українці в Нідерландах висловлюють підтримку гурту Go-A на Євробаченні 2021: відео

Українці в Нідерландах зняли відео на підтримку виконавців, які представлять Україну на цьогорічному Євробаченні. Відеоролик знімали у чотирьох локаціях. До зйомок долучилися відомі музиканти та танцюристи, які є представниками української діаспори у Нідерландах.

Голова Фундації "Українці в Нідерландах" Віра Зван розповіла, що члени фундації чекають український гурт в Роттердамі та працюють над промоцією пісні й гурту серед іноземців.

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Про відеоролик підтримки

Відео, яке у Нідерландах зняли для підтримки українських виконавців, має кілька сюжетних ліній. Перший сюжет – це невелика відеоекскурсія Роттердамом з побажаннями від місцевої діаспори. У наступному сюжеті – кавер пісні "Шум", до якого вокалістка Мар'яна Головченко залучила хіп-хоп виконавця Енді Нінвале. Далі за сценарієм відбувався танець-рейв, який знімали під дощем у двох різних локаціях Амстердама. Завершується відео виступом ансамблю української пісні "Русалка".

Нагадаємо, що організатори Євробачення 2021 визначили порядок виступів учасників міжнародного пісенного конкурсу у півфіналах. Український гурт Go-A виступатиме з піснею "Шум" у першому півфіналі

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