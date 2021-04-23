Украинцы в Нидерландах сняли видео в поддержку исполнителей, которые представят Украину на Евровидение 2021. Видеоролик снимали в четырех локациях. К съемкам присоединились известные музыканты и танцоры, которые являются представителями украинской диаспоры в Нидерландах.

Председатель Фонда "Украинцы в Нидерландах" Вера Зван рассказала, что члены фонда ждут украинскую группу в Роттердаме и работают над продвижением песни и группы среди иностранцев.

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О видеоролике поддержки

Видео , которое в Нидерландах сняли для поддержки украинских исполнителей, имеет несколько сюжетных линий . Первый сюжет – это небольшая в идео экскурсия Роттердамом с пожеланиями от местной диаспоры. В следующем сюжете – кавер песни "Шум" , к которому вокалистка Марьяна Головченко привлекла хип-хоп исполнителя Энди Нинвале. Далее по сценарию состоялся танец-рейв , который снимали под дождем в двух разных локациях Амстердама. Завершается видео выступлением ансамбля украинской песни "Русалка".

Напомним, что организаторы Евровидение 2021 определили порядок выступлений участников международного песенного конкурса в полуфиналах. Украинская группа Go-A будет выступать с песней "Шум" в первом полуфинале 18 мая под номером 15.