Украинцы в Нидерландах выражают поддержку группе Go-A на Евровидение 2021: видео
Украинцы в Нидерландах сняли видео в поддержку исполнителей, которые представят Украину на Евровидение 2021. Видеоролик снимали в четырех локациях. К съемкам присоединились известные музыканты и танцоры, которые являются представителями украинской диаспоры в Нидерландах.
Источник:Укринформ
Председатель Фонда "Украинцы в Нидерландах" Вера Зван рассказала, что члены фонда ждут украинскую группу в Роттердаме и работают над продвижением песни и группы среди иностранцев.
Актуально Ослабление карантина в Нидерландах: какие запреты отменяют и когда
О видеоролике поддержки
Видео, которое в Нидерландах сняли для поддержки украинских исполнителей, имеет несколько сюжетных линий. Первый сюжет – это небольшая видео экскурсия Роттердамом с пожеланиями от местной диаспоры. В следующем сюжете – кавер песни "Шум", к которому вокалистка Марьяна Головченко привлекла хип-хоп исполнителя Энди Нинвале. Далее по сценарию состоялся танец-рейв, который снимали под дождем в двух разных локациях Амстердама. Завершается видео выступлением ансамбля украинской песни "Русалка".
Приветствие группы Go-A от украинцев в Нидерландах: смотрите видео
Поделиться новостью