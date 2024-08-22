Центр для біженців в Утрехті був дуже важливим для людей, які тільки прибували на територію країни. Там вони могли зупинитися на короткотривалий час, доки їм підшукують інше помешкання.

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Чому центр вирішили закрити

Регіон безпеки Утрехта в офіційній заяві 19 серпня повідомив, що, на жаль, центр закривається. Причина – місця просто не вистачає для всіх охочих. Окрім того, людей немає куди переселити. Ситуація на території Нідерландів – просто катастрофічна.

Неможливо перевести людей, які розміщені в HUB Jaarbeurs, до інших місць в країні. Заповненість пунктів прийому по країні становить 99,8%, а для розміщення людей залишилося приблизно 100 ліжок,

– мовиться у повідомленні.



В Утрехті закрили центр для біженців / Unsplash

Станом на літо 2024 року щотижня у Нідерланди приїжджають близько 300 українців. Найчастіше мовиться про дорослих з дітьми. У центрі в Утрехті приймали лише людей вразливих категорій. Зокрема, мовилося про тих, хто перебуває у гострому психологічному або фізичному стані.

Наголошують, що центр в Утрехті можуть відкрити знову. Водночас це станеться лише тоді, коли зрозуміють, де розмістити людей.