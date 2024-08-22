Центр для беженцев в Утрехте был очень важным для людей, которые только прибывали на территорию страны. Там они могли остановиться на кратковременное время, пока им подыскивают другое жилье.

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Почему центр решили закрыть

Регион безопасности Утрехта в официальном заявлении 19 августа сообщил, что, к сожалению, центр закрывается. Причина – места просто не хватает для всех желающих. Кроме того, людей некуда переселить. Ситуация на территории Нидерландов – просто катастрофическая.

Невозможно перевести людей, которые размещены в HUB Jaarbeurs, в другие места в стране. Заполненность пунктов приема по стране составляет 99,8%, а для размещения людей осталось примерно 100 коек,

– говорится в сообщении.



В Утрехте закрыли центр для беженцев / Unsplash

По состоянию на лето 2024 года еженедельно в Нидерланды приезжают около 300 украинцев. Чаще всего говорится о взрослых с детьми. В центре в Утрехте принимали только людей уязвимых категорий. В частности, говорилось о тех, кто находится в остром психологическом или физическом состоянии.

Отмечают, что центр в Утрехте могут открыть снова. В то же время это произойдет только тогда, когда поймут, где разместить людей.