У перші дні повномасштабного вторгнення Нідерланди не були найпопулярнішою країною серед біженців. Однак зараз на території країни вже перебувають тисячі українців. Чимало з них переїхали до Нідерландів з інших країн ЄС. Зокрема, з Польщі.

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Українці успішно інтегруються у життя Нідерландів. Зокрема, знаходять роботи та навіть відкривають власні бізнеси. Звичайно, гостро постало мовне питання. Тому країна вирішила піти українцям назустріч.

Нідерланди виділять 10 мільйонів на мовну освіту

Урядовий портал повідомив, що Нідерланди виділяють 10 мільйонів євро на мовну освіту для українців. Раніше країна вже фінансувала навчання біженців.

Уряд виділяє додатково 10 мільйонів євро на мовну освіту для біженців з України. Це на додаток до 15 мільйонів євро, виділених у 2023 році, і 2 мільйонів євро, наданих у 2024 році,

– мовиться у повідомленні.

Це допоможе "закрити" для себе мовне питання тисячам українців. Муніципалітети Нідерландів зможуть продовжувати надавати їм освітню підтримку упродовж всього 2025 року. Варто зауважити, що тимчасовий захист українців на території ЄС можуть продовжити на цей період.