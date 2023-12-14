В Нидерландах в последнее время значительно вырос поток беженцев. Украинцы продолжают прибывать в страну, и жилья катастрофически не хватает. О критической ситуации с местами для размещения беженцев свидетельствует и последнее обращение Минюста Нидерландов.

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Украинцев просят освободить приюты для новоприбывших

Приюты для экстренного размещения в Нидерландах заполнены на 99,3%. Сейчас в стране проживают 102 тысячи украинцев. 83 тысячи из них поселились в государственных приютах.

Просьба к украинцам покинуть центры размещения была передана украинским дипломатическим ведомствам. МИД попросили распространить сообщения среди украинских беженцев.

Главная проблема в том, что в Нидерландах некуда расселять новоприбывших украинцев.

Нидерланды будут поддерживать перемещенных лиц из Украины так долго, как это будет необходимо. Более 100 тысяч переселенцев из Украины уже получили убежище в Нидерландах. О многих из них заботятся в муниципалитетах, поддержку им оказывают многочисленные неправительственные организации и волонтеры, а также многие другие украинцы, переехавшие в Нидерланды раньше,

– сказано в заявлении Королевства.

Нидерланды по-прежнему стремятся предоставлять убежище для всех украинских беженцев. Но для многих муниципалитетов становится все труднее найти места для размещения. Все выделенные для проживания локации почти заполнены.

Поэтому украинцев, которые до сих пор проживают в приютах, но имеют возможность снимать жилье, просят уехать. В то же время, беженцы, которые только приехали в Нидерланды, во время регистрации в первом пункте приема могут сообщить о желании жить в арендованном жилье.

Сейчас мы стремимся обеспечить наиболее уязвимые категории беженцев из Украины в Нидерландах экстренным жильем,

– объясняют нидерландские чиновники.

Строительство нового жилья для украинцев – отменили

В Нидерландах передумали строить жилье для сотен украинских переселенцев. Недавно в стране планировалось обустроить большой центр приема для беженцев. Там могли бы разместить до 1 500 человек.

Построить временные дома хотели в городе Пюрмеренд. Однако идею не поддержали местные жители. А финансирование проекта не согласовало правительство Нидерландов. Для муниципалитета Пюрмеренда такое решение было неожиданным, ведь власти постоянно призывают регионы создавать возможности для размещения беженцев.