Електронні лікарняні українці можуть отримувати дистанційно

Тобто, оформити лікарняні, щоб отримати виплати від держави, можна й перебуваючи за кордоном. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич в ефірі інформаційного телемарафону сьогодні, 26 травня.

Зверніть увагу 90 днів перебування у ЄС: чи можуть українці повторно вернутися до Польщі з вичерпаним безвізом

Рішення про дозвіл оформлення такого документа дистанційно було прийнято на тлі того, що є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців, які виїхали за кордон. Вони просто фізично не можуть бути присутніми в Україні.

Відповідно на період воєнного стану ми дозволили для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою,

– поінформувала Карчевич.

Зауважте! У Чехії запустили онлайн-сервіс медичних консультацій, який оновили й додали українську мову. Усе для того, аби користування сайтом стало зручнішим та зрозумілішим для українців.

З України виїхали вже понад 6 мільйонів людей, – ООН

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхало близько шести мільйонів осіб. Однак ця цифра може збільшуватися й надалі. Так, українці найбільше виїжджають до: Польщі – понад 3,2 мільйона;

– понад 3,2 мільйона; Румунії – майже 900 тисяч;

– майже 900 тисяч; Угорщини – 583 тисячі;

– 583 тисячі; Молдови – понад 459 тисяч;

– понад 459 тисяч; Словаччини – майже 410 тисяч;

– майже 410 тисяч; Росії – понад 785 тисяч;

– понад 785 тисяч; Білорусі – понад 27 тисяч.

Може зацікавити – Борис Джонсон написав листа дітям України: дивіться відео