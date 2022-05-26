Електронні лікарняні українці можуть отримувати дистанційно
Тобто, оформити лікарняні, щоб отримати виплати від держави, можна й перебуваючи за кордоном. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич в ефірі інформаційного телемарафону сьогодні, 26 травня.
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Рішення про дозвіл оформлення такого документа дистанційно було прийнято на тлі того, що є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців, які виїхали за кордон. Вони просто фізично не можуть бути присутніми в Україні.
Відповідно на період воєнного стану ми дозволили для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою,
– поінформувала Карчевич.
З України виїхали вже понад 6 мільйонів людей, – ООН
Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхало близько шести мільйонів осіб. Однак ця цифра може збільшуватися й надалі.
Так, українці найбільше виїжджають до:
- Польщі – понад 3,2 мільйона;
- Румунії – майже 900 тисяч;
- Угорщини – 583 тисячі;
- Молдови – понад 459 тисяч;
- Словаччини – майже 410 тисяч;
- Росії – понад 785 тисяч;
- Білорусі – понад 27 тисяч.
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