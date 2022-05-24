Йдеться про сервіс uLékaře. Тепер українці, які опинилися в Чехії, зможуть абсолютно безкоштовно проконсультуватися з лікарями рідною мовою.

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Як працює uLékaře

Зайдіть на сайт та у спеціальній формі опишіть свою проблему чи симптоми і відправте текст. Після цього лікар вам відпише на електронну пошту. Якщо буде необхідність, медсестри допоможуть вам записатися до спеціаліста.

До слова, медики безоплатно консультують та приймають у себе пацієнтів по всій Чехії.

Не соромтеся звертатися до нас із будь-якою проблемою зі здоров'ям, яку вам потрібно вирішити у Чехії. Наші лікарі та медсестри, які розмовляють українською та російською мовами, будуть раді проконсультувати вас. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти вам та вашим сім'ям,

– йдеться на сайті сервісу.

Проєкт існує з 2007 року та "живе" завдяки великим спонсорам. Для усіх користувачів консультації є абсолютно безкоштовними.

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