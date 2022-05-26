Электронные больничные украинцы могут получать дистанционно
То есть, оформить больничные, чтобы получить выплаты от государства, можно и находясь за границей. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич в эфире информационного телемарафона сегодня, 26 мая.
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Решение о разрешении оформления такого документа дистанционно было принято на фоне того, что есть много и внутри перемещенных людей, и многие украинцы, выехавших за границу. Они просто физически не могут присутствовать в Украине.
Соответственно на период военного положения мы разрешили для украинцев за границей дистанционно формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности и, таким образом, получать электронные больничные и выплаты, предусмотренные государством,
– проинформировала Карчевич.
Из Украины выехали уже более 6 миллионов человек, – ООН
С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехало около шести миллионов человек. Однако эта цифра может увеличиваться и дальше.
Так, украинцы больше всего выезжают в:
- Польши – более 3,2 миллионов;
- Румынии – около 900 тысяч;
- Венгрии – 583 тысячи;
- Молдовы – более 459 тысяч;
- Словакии – почти 410 тысяч;
- России – более 785 тысяч;
- Беларуси – более 27 тысяч.
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