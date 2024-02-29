Наголошується, що захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача. Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.

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Молдова продовжила тимчасовий захист для українців

Особи, які користуються тимчасовим захистом у Молдові, матимуть право працювати на території країни без отримання права на тимчасове проживання з метою працевлаштування, за умови, що вони зареєстровані в територіальному підрозділі Національного агентства із зайнятості, в радіусі якого вони проживають.

Строк надання тимчасового захисту переміщеним особам з України буде подовжено ще на один рік, починаючи з 1 березня 2024 року і закінчуючи 1 березня 2025 року,

– йдеться в повідомленні.

Наразі на території Молдови перебувають понад 116 000 переміщених осіб з України. Майже 39 000 із них пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а понад 30 000 уже отримали документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, торік Молдова відправила три партії гуманітарної допомоги – у лютому, квітні та вересні – переважно для потреб української армії. Також у червні 2023 року Молдова відправила 8 вантажівок гуманітарної допомоги на суму 200 000 євро для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків, спричинених руйнуванням греблі Нової Каховки.

Уряд Португалії продовжив дію тимчасового захисту для українців

Португалія продовжила дію тимчасового захисту для українців до кінця року. Постанова, яка була прийнята 22 лютого, забезпечить подальшу підтримку громадянам України, які проживають в цій державі.

Це рішення знаменує собою значну зміну, оскільки посвідки на проживання були продовжені на 10 місяців, замість попередніх 6-місячних продовжень, як попередні два рази.