Перепис населення в Польщі 2021: українці також повинні взяти участь – як це зробити

1 квітня 2021 року у Польщі стартує державний перепис населення. Перед тим він проводився у 2002 році. Розповідаємо, як взяти участь іноземцям, які проживають на території Польщі.

Всі іноземці, які живуть у Польщі, зобов'язані повідомити про себе. Є кілька способів зробити це.

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Більше жодних паперів і ручок

Традиційно перепис населення здійснюють раз у десятиріччя. У Головному управлінні статистики Польщі повідомили, що цьогорічний перепис буде радикально відрізнятися від попереднього. Все завдяки впровадженню нових технологій. Попередньо опитування буде проходити в дистанційному режимі. Традиційні методи з використанням аркушів паперу та ручок більше не використовуватимуться.

У Польщі застосовують сучасні технології при здійсненні перепису населення 2021 / Фото Unsplash

Організатори проєкту стверджують, що сучасні нововведення дозволяють державі суттєво заощадити. Перепис населення Польщі 2021 року залучає набагато меншу кількість працівників, які збирають дані. Цьогоріч достатньо 20 тисяч залучених людей замість 170 тисяч. Це на 200 мільйонів злотих (більш як 70 мільйонів доларів США) скорочує витрати на оплату праці причетних осіб.

Прогнозована вартість перепису населення Польщі 2021 року становить близько 500 мільйонів злотих (приблизно 180 мільйонів доларів США).

Польща оптимізувала витрати на перепис населення 2021 / Фото Unsplash

Як іноземцям взяти участь

На першому етапі перепису, який відбуватиметься з 1 по 16 квітня 2021 року іноземці можуть самостійно надати інформацію про себе через сайт Головного управління статистики Польщі. На зазначеному сайті потрібно заповнити спеціальну анкету. Це займе в середньому 15 хвилин. Для зручності іноземців всі документи перекладені іншими мовами: українською, англійською та німецькою.

Взяти участь у переписі населення Польщі у 2021 році можна онлайн / Фото Unsplash

Якщо при заповненні даних виникнуть певні труднощі, можна звернутися у довідкову службу за номером телефону 22 279 99 99.

Водночас з 8 по 30 квітня 2021 року особам, які проживаються на території Польщі, будуть телефонувати з проханням підтвердити свої дані.

Взяти участь у переписі населення Польщі у 2021 році можна за допомогою телефона / Фото Unsplash

Якщо з яких причин людина не зможе підтвердити своє проживання у Польщі через Інтернет чи телефон, її можуть викликати у відповідні установи. Працівники, які займаються переписом, також можуть завітати до осель мешканців Польщі для збору даних.

Загалом перепис населення Польщі 2021 року триватиме шість місяці.

У Польщі можуть навідуватися до жителів для підтвердження даних щодо перепису населення 2021 / Фото Unsplash