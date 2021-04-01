1 апреля 2021 года в Польше стартует государственная перепись населения. Перед тем она проводилась в 2002 году. Рассказываем, как принять участие иностранцам, проживающим на территории Польши.

Все иностранцы, которые живут в Польше, обязаны сообщить о себе. Есть несколько способов сделать это.

Читайте Украинский в Польше приглашают на работу в медицинской сфере: куда обращаться

Больше никаких бумаг и ручек

Традиционно перепись населения осуществляют раз в десятилетие . В Главном управлении статистики Польши сообщили, что нынешняя перепись будет радикально отличаться от предыдущей. Все благодаря внедрению новых технологий . Предварительно опрос будет проходить в дистанционном режиме. Традиционные методы с использованием листов бумаги и ручек больше не будут использоваться.

В Польше применяют современные технологии при осуществлении переписи населения 2021 / Фото Unsplash

Организаторы проекта утверждают, что современные нововведения позволяют государству существенно сэкономить. Перепись населения Польши 2021 года привлекает гораздо меньшее количество работников, которые собирают данные. В этом году достаточно 20 тысяч привлеченных людей вместо 170 тысяч . Это на 200 миллионов злотых (более 700 миллионов долларов США) сокращает расходы на оплату труда причастных лиц.

Прогнозируемая стоимость переписи населения Польши 2021 года составляет около 500 миллионов злотых (примерно 180 миллионов долларов США).

Польша оптимизировала затраты на перепись населения 2021 / Фото Unsplash

Как иностранцам принять участие

На первом этапе переписи, которая пройдет с 1 по 16 апреля 2021 года иностранцы смогут самостоятельно предоставить информацию о себе через сайт Главного управления статистики Польши . На указанном сайте нужно заполнить специальную анкету . Это займет в среднем 15 минут. Для удобства иностранцев все документы переведены на другие языки: украинский , английский и немецкий.

Принять участие в переписи населения Польши в 2021 году можно онлайн / Фото Unsplash

Если при заполнении данных возникнут определенные трудности, можно обратиться в справочную службу по телефону 22 279 99 99.

В то же время с 8 по 30 апреля 2021 года лицам, проживающим на территории Польши, будут звонить с просьбой подтвердить свои данные.

Принять участие в переписи населения Польши в 2021 году можно с помощью телефона / Фото Unsplash

Если по каким-то причинам человек не сможет подтвердить свое проживание в Польше через Интернет или телефон, его могут вызвать в соответствующие учреждения . Работники, занимающиеся переписью, также могут посетить дома жителей Польши для сбора данных.

В общем перепись населения Польши 2021 года продлится шесть месяцев.