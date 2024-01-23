При этом в некоторых странах Европы количество украинцев наоборот растет: они эмигрируют из Польши в другие государства ЕС. Куда едут больше всего – читайте дальше.

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Украинцы платят меньше страховых взносов

В последние месяцы усилилась миграция украинцев из Польши в другие европейские страны. За этим следят в польском Управлении социального страхования (ZUS), ведь украинцы платят туда взносы. В декабре 2023 года поступлений в ZUS стало меньше: взносы на соцстрахование уплатили 759 тысяч украинцев. Это на 6 900 меньше, чем в ноябре.

Однако наибольший спад был зафиксирован в январе 2023 года – тогда 8 200 украинцев снялись с регистрации в ZUS.

Куда уезжают украинцы после Польши?

Данные Евростата также подтверждают тезис о постепенном оттоке украинцев из Польши. К концу декабря в государстве проживали 951 400 украинских беженцев под временной защитой, а это на 5 300 меньше, чем в ноябре.

В то же время, данные Евростата показывают, что в некоторых странах наблюдается значительный приток украинцев под временной защитой. По этой статистике становится ясно, какие страны выбирают переселенцы после выезда из Польши.

Наибольший прирост украинских беженцев фиксируют в Германии (+275 400 в год). Также добавилось украинцев в Нидерландах (+ 35 500 человек в год) и Норвегии (+ 33 200 новоприбывших).

Больше всего украинцев за год покинули Чехию. Если сравнивать ноябрь 2023 и 2022 годов, то мы видим, что из страны выехали около 55 тысяч беженцев под временной защитой.

Польша готова к волне беженцев из Украины

В Министерстве иностранных дел Польши допускают вероятность прибытия новой волны беженцев из Украины. В ведомстве заранее готовы к такому развитию событий. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна.

Чиновник не исключает, что российская агрессия продолжит распространяться по территории Украины на запад. Это повлечет за собой новую волну беженцев в страны ЕС. Дипломат отметил, что к такому развитию событий должно быть готово не только польское государство, но и все общество. Анджей Шейна заверил, что соседняя страна не откажет украинцам в приюте, в случае необходимости.