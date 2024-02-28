"Напевно, рекордний показник": у якій країні ЄС найбільше українців знайшли роботу

Литва від 24 лютого прихистила понад 80 тисяч українців. Люди, які отримали тимчасові посвідки на проживання, активно працевлаштовуються на території країни.

Олена Кондратюк – заступниця голови Верховної Ради України – розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення у Литві зареєструвалися 84 тисячі українців. Серед них – 25 тисяч дітей.

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Хтось з того часу поїхав далі або повернувся в Україну. А з тих, хто лишився, офіційно працевлаштовані 30000 українців. Це, напевно, рекордний показник для країн Європи,

– наголосила Кондратюк.

Вона зауважила, що Литва – взірець гостинного ставлення до українських біженців. Українці у Литві мають фактично всі ті самі права, що й самі литовці. Звичайно, за винятком виборчого.

Скільки українців планують повернутися з Литви

Українці зауважують, що у Литві їм надають необхідну підтримку. Люди вдячні країні за прихисток та допомогу. Водночас, коли в Україні стане безпечно, повернутися планують 75% біженців. Тим часом ще 17% опитуваних ще розмірковують, як жити далі.

Наразі українці можуть перебувати на території Литви до березня 2025 року. Окрім того, термін, упродовж якого можна працевлаштуватися без знання литовської, збільшили до 3 років.