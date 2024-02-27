Опитування упродовж 2023 року провів Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva). Наголошують, що коли в Україні стане безпечно, повертатися планують 75% українських біженців.

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Окрім того, 17% опитуваних ще не визначилися.

Які виклики постають перед українцями у Литві

Опитування показало, що головним викликами для українців, які отримали прихисток у Литві, залишаються:

фінансова стабільність (25%);

мовний бар'єр (21%);

довгострокова оренда житла (19%);

працевлаштування (19%).

Ейтвідас Бінгяліс – глава IOM Lietuva – розповів, що наразі більшість викликів пов'язані з інтеграцією.

Ми зараз все частіше чуємо про курси литовської, це означає, що люди обрали життя в Литві, поки в їхній країні небезпечно. Проте більша частина українців планує повернутися додому, коли це буде можливо,

– наголосив Бінгяліс.

Наразі українці у Литві активно вивчають мову та шукають роботу. Аби полегшити процес для біженців, Литва організовує мовні курси. Їх відвідують сотні українців. Актуальним для українців залишаються питання купівлі ліків (19%), засобів особистої гігієни (16%) та одягу (14%).