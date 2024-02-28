Елена Кондратюк – заместитель председателя Верховной Рады Украины – рассказала, что с начала полномасштабного вторжения в Литве зарегистрировались 84 тысячи украинцев. Среди них – 25 тысяч детей.

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Кто-то с тех пор поехал дальше или вернулся в Украину. А из тех, кто остался, официально трудоустроены 30000 украинцев. Это, наверное, рекордный показатель для стран Европы,

– подчеркнула Кондратюк.

Она отметила, что Литва – образец гостеприимного отношения к украинским беженцам. Украинцы в Литве имеют фактически все те же права, что и сами литовцы. Конечно, за исключением избирательного.

Сколько украинцев планируют вернуться из Литвы

Украинцы отмечают, что в Литве им оказывают необходимую поддержку. Люди благодарны стране за приют и помощь. В то же время, когда в Украине станет безопасно, вернуться планируют 75% беженцев. Между тем еще 17% опрошенных еще размышляют, как жить дальше.

Сейчас украинцы могут находиться на территории Литвы до марта 2025 года. Кроме того, срок, в течение которого можно трудоустроиться без знания литовского, увеличили до 3 лет.