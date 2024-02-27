Колосальний відсоток: скільки біженців планують повернутися в Україну з Литви
Джерело:Delfi
Литва з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує українців. Зокрема, надала їм притулок на території країни. Більшість українців планують повернутися в Україну, коли це стане безпечно.
Опитування упродовж 2023 року провів Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva). Наголошують, що коли в Україні стане безпечно, повертатися планують 75% українських біженців.
Зверніть увагу Фінанси, мова і не тільки: які проблеми виникають в українців у країнах Балтії
Окрім того, 17% опитуваних ще не визначилися.
Які виклики постають перед українцями у Литві
Опитування показало, що головним викликами для українців, які отримали прихисток у Литві, залишаються:
- фінансова стабільність (25%);
- мовний бар'єр (21%);
- довгострокова оренда житла (19%);
- працевлаштування (19%).
Ейтвідас Бінгяліс – глава IOM Lietuva – розповів, що наразі більшість викликів пов'язані з інтеграцією.
Ми зараз все частіше чуємо про курси литовської, це означає, що люди обрали життя в Литві, поки в їхній країні небезпечно. Проте більша частина українців планує повернутися додому, коли це буде можливо,
– наголосив Бінгяліс.
Наразі українці у Литві активно вивчають мову та шукають роботу. Аби полегшити процес для біженців, Литва організовує мовні курси. Їх відвідують сотні українців. Актуальним для українців залишаються питання купівлі ліків (19%), засобів особистої гігієни (16%) та одягу (14%).