Опрос в течение 2023 года провел Вильнюсский офис Международной организации по миграции (IOM Lietuva). Отмечают, что когда в Украине станет безопасно, возвращаться планируют 75% украинских беженцев.

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Кроме того, 17% опрошенных еще не определились.

Какие вызовы стоят перед украинцами в Литве

Опрос показал, что главным вызовами для украинцев, которые получили приют в Литве, остаются:

финансовая стабильность (25%);

языковой барьер (21%);

долгосрочная аренда жилья (19%);

трудоустройство (19%).

Эйтвидас Бингялис – глава IOM Lietuva – рассказал, что сейчас большинство вызовов связаны с интеграцией.

Мы сейчас все чаще слышим о курсах литовского, это означает, что люди выбрали жизнь в Литве, пока в их стране небезопасно. Однако большая часть украинцев планирует вернуться домой, когда это будет возможно,

– подчеркнул Бингялис.

Сейчас украинцы в Литве активно изучают язык и ищут работу. Чтобы облегчить процесс для беженцев, Литва организует языковые курсы. Их посещают сотни украинцев. Актуальным для украинцев остаются вопросы покупки лекарств (19%), средств личной гигиены (16%) и одежды (14%).