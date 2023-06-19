Третина українських біженців планують залишитися в Литві: опитування
Джерело:delfi.lt
Понад 30% українців планують і після війни залишитися жити і працювати в Литві. Більшість – це жінки з вищою освітою.
Служба зайнятості Литви провела анонімне опитування серед українських біженців. За його результатами 34% українців планують залишатися в країні надалі, а 40% – ще остаточно не визначились із планами на майбутнє.
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97% українців кажуть, що литовці прийняли їх дуже добре
Дослідження провели в травні. Більшість опитаних – жінки від 30 до 40 років (83,2%). Понад половина з них мають вищу освіту.
Одна з причин, які тримають українців у Литві – це робота. Служба зайнятості країни заявила, що зараз у Литві за трудовими договорами працює 25 600 українців. Вони заповнили вакансії, де відчувалася висока нестача співробітників.
53,5% опитаних українських біженців у країні змогли успішно працевлаштуватись. І більшість задоволені умовами праці. Щоправда, хотіли б отримувати вищу зарплату.
Комфортна робота і привітний колектив також мають велике значення, коли українці ухвалюють рішення залишатися у Литві. 89% респондентів зізнались, що спілкування з колегами відбувається "добре" або "дуже добре".
Мовне питання
Служба зайнятості рекомендує українцям посилено вивчати литовську мову, якщо вони планують залишатись у країні.
Найбільшою проблемою, яка перешкоджає працевлаштуванню, навчанню чи роботі на висококваліфікованих посадах, є незнання литовської мови. Тепер ми можемо запропонувати курси всім іноземцям, які хочуть будувати своє майбутнє у Литві,
– зазначив заступник директора Служби зайнятості Литви Ґітіс Даруліс.