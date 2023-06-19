Третина українських біженців планують залишитися в Литві: опитування

Понад 30% українців планують і після війни залишитися жити і працювати в Литві. Більшість – це жінки з вищою освітою.

Служба зайнятості Литви провела анонімне опитування серед українських біженців. За його результатами 34% українців планують залишатися в країні надалі, а 40% – ще остаточно не визначились із планами на майбутнє.

Читайте також: Бракує робочих рук: ще одна країна ЄС потребує працівників у розпал туристичного сезону

97% українців кажуть, що литовці прийняли їх дуже добре

Дослідження провели в травні. Більшість опитаних – жінки від 30 до 40 років (83,2%). Понад половина з них мають вищу освіту.

Одна з причин, які тримають українців у Литві – це робота. Служба зайнятості країни заявила, що зараз у Литві за трудовими договорами працює 25 600 українців. Вони заповнили вакансії, де відчувалася висока нестача співробітників.

53,5% опитаних українських біженців у країні змогли успішно працевлаштуватись. І більшість задоволені умовами праці. Щоправда, хотіли б отримувати вищу зарплату.

Комфортна робота і привітний колектив також мають велике значення, коли українці ухвалюють рішення залишатися у Литві. 89% респондентів зізнались, що спілкування з колегами відбувається "‎добре" або "‎дуже добре".

Мовне питання

Служба зайнятості рекомендує українцям посилено вивчати литовську мову, якщо вони планують залишатись у країні.

Найбільшою проблемою, яка перешкоджає працевлаштуванню, навчанню чи роботі на висококваліфікованих посадах, є незнання литовської мови. Тепер ми можемо запропонувати курси всім іноземцям, які хочуть будувати своє майбутнє у Литві,

– зазначив заступник директора Служби зайнятості Литви Ґітіс Даруліс.

Ба більше, з 2024 року почнуть діятиСпеціальна інспекція буде перевіряти роботодавців, чи говорять їхні працівники-українці литовською.