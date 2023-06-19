Після приєднання до Шенгенської зони Хорватію накрила туристична хвиля. Мандрівників у Спліті та Дубровнику цього року так багато, що влада змушена навіть запроваджувати обмеження та штрафи. Але ще більша проблема – у країні критично бракує персоналу, щоб обслуговувати всіх цих туристів.

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Хорватія прийме мільйони мандрівників влітку

Країна вважається одним із найкрасивіших місць для відпочинку в Європі. На сферу туризму припадає близько 20% економіки Хорватії. Але на найпопулярніших курортах бракує робочої сили. Країна намагається заповнити цю прогалину і активно наймає працівників індустрії гостинності.

Сама Хорватія не може забезпечити достатньо робочої сили, щоб зберегти туризм як основну галузь, і вона перебуває в ситуації, коли явно потрібен приїзд працівників з-за кордону. Немає жодних ознак того, що ця тенденція зміниться,

– зазначив голова Центрального банку країни Борис Вуйчич.

Які вакансії найпопулярніші в Хорватії

Очікується, що у 2023 році частка іноземних працівників у країні перевищить 10%. Дефіцит кадрів зараз відчувається приблизно у 40 професіях. Це зачепило не лише туристичну галузь. Потрібні також будівельники, вчителі, медсестри, водії вантажівок та ІТ-фахівці. Але найбільше пропозицій про роботу все ж залишається у сфері гостинності: офіціанти, кухарі, покоївки та працівники готелів зі знанням іноземних мов.

Популярність Хорватії

Туристичний бум у Хорватії розпочався після приєднання до Шенгенської зони та переходу на єдину валюту. Це значно спростило бюрократичну процедуру при перетині кордону з країнами ЄС. І тепер 95% туристів прибувають до Хорватії на власних автомобілях.

Уявіть, зараз на кожного місцевого жителя Дубровника припадає аж 36 туристів. Курортні локації країни настільки багатолюдні, що владі Хорватії довелось запровадити суворі правила для некультурних гостей країни. За порушення можна отримати штраф аж до 4 000 євро. За що саме можуть оштрафувати туристів у Хорватії – дізнаєтесь в матеріалі.