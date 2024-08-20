Соответствующий проект уже подготовили в Министерстве внутренних дел. Сейчас статус временной защиты для украинцев предусмотрен до 2025 года. В то же время его хотят продлить до 4 марта 2024 года.

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Украинцы активно подают заявки

По данным Департамента миграции, украинцы продолжают активно подают заявки, чтобы получить временную защиту. Ежедневно их поступают до 30 – 40. По состоянию на август 2024 года временную защиту имеют более 44 тысяч человек.

Агне Билотайте – министр внутренних дел – заявил, что продолжение временной защиты будет иметь положительные последствия как для украинцев, так и для представителей Литвы. Это уменьшит административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции. Кроме того, говорится об облегчении управления потоком заявлений перед мартом 2025 года.

Стоит заметить, что сейчас Еврокомиссия инициировала продление временной защиты до марта 2026 года. Странам рекомендуют принять соответствующие решения на местах. В общем временной защитой на территории ЕС пользуются более 4 миллионов украинцев.

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