Українці в Латвії можуть обміняти гривню на євро
На жаль, не всюди у Європі можна обміняти гривні на іноземну валюту, наприклад, євро. Втім, з 5 вересня біженці з України отримали таку можливість в Латвії. Про це домовилися з Національний банк України та Банк Латвії.
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Так, з 5 вересня українці, які вимушено виїхали у Латвію через війну в Україні, можуть без комісії обміняти готівкову гривню на євро.
Провести операцію обміну можна у відділеннях AS Industra Bank та AS Rietumu Banka в 6 містах Латвії.
До обміну приймаються банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень, купюри нижчим номіналом та монети не обмінюють. Також обміну не підлягають значно зношені чи пошкоджені купюри.
Водночас існує ліміт щодо обміну коштів у межах угоди. Так, одна особа зможе обміняти до 10 000 гривень.
Зазначається, що обмін здійснюють за фіксованим курсом, який визначив український Нацбанк. Інформацію про курс щотижня оновлюють на офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS Industra Bank та AS Rietumu banka.