Українці в Латвії можуть обміняти гривню на євро

На жаль, не всюди у Європі можна обміняти гривні на іноземну валюту, наприклад, євро. Втім, з 5 вересня біженці з України отримали таку можливість в Латвії. Про це домовилися з Національний банк України та Банк Латвії.

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Так, з 5 вересня українці, які вимушено виїхали у Латвію через війну в Україні, можуть без комісії обміняти готівкову гривню на євро.