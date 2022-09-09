Замостя готує безкоштовне житло для біженців з України

Так, деякі міста країни створюють центри тимчасового перебування для біженців. Один із таких розташують у місті Замостя Люблінського воєводства.

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Для такого центру виділили приміщення, в якому раніше був воєводський осередок медицини праці. Будівлю капітально відремонтують.

У приміщенні створять 10 повноцінних квартир хорошого стандарту, в яких проживатимуть до 40 людей – переважно жінок з дітьми. В осередку також буде:

дитяча ігрова кімната

пральня з сушаркою

загальна кімната

кабінети фахових психолога, юриста та перекладача

Зазначається, що реалізація проєкту обійдеться в близько 5 мільйонів злотих. Ці кошти місто отримало в рамках проєкту "Lubelskie pomaga Ukrainie" з фондів ЄС.

Планується, що центр відкриє свої двері для біженців з України наприкінці наступного року. Також наголошують, що проживання буде безплатним.