Дедлайн вже через 2 дні: чи продовжить Канада приймати біженців

Канада від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає українцям. Зокрема, країна прийняла тисячі біженців. Ще навесні 2022 року їм почали видавати канадсько-українські дозволи на екстрені поїздки за програмою CUAET.

Прийом заявок за програмою CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel) тривав до липня 2023 року. За цей час зареєструвалися близько 1,2 мільйона людей. Тим часом позитивну відповідь отримали близько 900 тисяч.

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Усі, хто отримав дозвіл, має скористатися ним до 31 березня 2024 року. Лише за цієї умови українці отримають допомогу від держави. Також вони зможуть перебувати на території Канади до 3 років, працевлаштовуватися та здобувати освіту.

Чи має намір Канада продовжити CUAET

Багатьох українців наразі цікавить, чи планує Канада продовжити CUAET. Відповідь дав Марк Міллер – міністр імміграції Канади. Він наголосив, що наразі країна не збирається продовжувати термін дії CUAET. Усі українці, які мають намір знайти прихисток у Канаді й отримали дозвіл на це, мають в'їхати на територію держави до 31 березня цього року.

Водночас Міллер наголосив: Канада має намір зберігати "гнучкість", аби реагувати на події в Україні.

Необхідна операційна гнучкість для реагування на події в Україні,

– заявив міністр.

Він додав, що до кінця березня Канада очікує загалом прийняти 300 тисяч українців.